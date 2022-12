Premio “PescarArt 2022 – Arti Visive” edizione del ventennale

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Ottanta artisti, alcuni di assoluto prestigio nazionale e internazionale e altri – come si suol dire – che già si stanno affermando nel panorama del contemporaneo – riporta testualmente l’articolo online. Torna dal prossimo fine settimana, con l’edizione del ventennale, il Premio “PescarArt 2022 Arti Visive” – Spazio Tempo Materia Immagine che quest’anno si veste di suggestioni nuove e alimenta riflessioni visive e contemplative su opere che promettono di offrire allo spettatore – per dirla con Schopenhauer – l’opportunità “di liberarsi per un istante di ogni desiderio e preoccupazione”. PescarArt è un appuntamento consolidato per autori e pubblico, avendo avuto negli anni la forza di osare nella ricerca e nel contempo di invitare a interrogarsi sul presente e sul significato attuale dell’opera d’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento è organizzato dalle associazioni culturali P.A.E./Costanzo – Pescara Art Evolution e ARTE NUOVA – L’Aquila – L’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara sostiene e supporta quindi un evento che a giusto titolo è da ritenersi un’occasione di crescita culturale per il territorio – . La 20sima Edizione della mostra di arti visive “Premio PescarArt 2022” non pone limiti e steccati, ospitando artisti, gruppi di autori e libere associazioni (avrà luogo anche la presentazione Gruppo EARTH di Alfredo Celli Giancarlo Costanzo Fabrizio Mariani), con un omaggio agli esponenti storici dell’Arte Contemporanea Italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Vi saranno le sezioni “Pittura” “Scultura & Installazioni” “Fotografia & Digital Art”. . L’inaugurazione della Mostra – aperta ai giornalisti e con il coordinamento di Angela Ciano – avverrà sabato 17 dicembre alle ore 17, presso l’Aurum di Pescara – Sala Flaiano – recita il testo pubblicato online. Saranno presenti, oltre a Graziano Costanzo, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – si apprende dal portale web ufficiale. I saluti saranno portati dal presidente della Fondazione PescaraAbruzzo, Nicola Mattoscio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le premiazioni di PescarArt 2022 avranno luogo il giorno successivo, domenica 18 dicembre, sempre alle ore 17. Il programma andrà avanti fino al finissage di venerdì 23 Dicembre, attraverso una serie di appuntamenti che vanno dalla presentazione di libri fino ad omaggi ed esibizioni musicali riguardanti il tango argentino – recita il testo pubblicato online. La mostra è patrocinata dal Comune di Pescara, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dalla Fondazione PescarAbruzzo – recita il testo pubblicato online. ____________________________________________________________________ Omaggio Maestri Storici Franco Angeli, Pietro Cascella, Elio Di Blasio, Tano Festa, Ferdinando Gammelli, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Ettore Spalletti, Franco Summa OspitiFabrizio Campanella, Giancarlo Costanzo, Cleonice Gioia, Emilio Leofreddi, Massimo Liberti, Enrico Manera, Stefano Mezzaroma, Nicolò Tomaini, Esteban Villalta Marzi Presentazione Gruppo EARTHAlfredo Celli, Giancarlo Costanzo, Fabrizio Mariani Giuria Premio PescarArtPresidente Albano Paolinelli; Giurati: Cleonice Gioia, Duccio Gammelli, Stefano Schirato Sezione PitturaA.Apocenni, L.Astolfi, S.Babini, G.Berardi, P.Berti, Carma, A.Cerio, M.Cesanelli, D.Chiola, M.Corallini, G.Cotellessa, A.Di Bacco, P.Echaurren, L.Monaco, M.T.Pancella, G.Piunti, L.Ruggieri, R.Simoncini, L.Spagnuolo, G.Tanzi, L.Valentini Sezione Scultura & InstallazioniAuro c Celso Ceccobelli, A.Celli, G.Cipollone, P.Critchley, L.Di Miccli, A.Di Paolo, G.Fabbri, C.Falasca, M.Fattori,M.Fusco, W.Giancola, M.Giannantonio, M.Iannetti, F.Mariani, A.Perilli, M.Porsia, P.Postema, A.Rinaldi, V.Simoncini, A.E. Tara, T.A.Tiberii – aggiunge la nota pubblicata. Sezione Fotografia & Digital ArtR.Angelosante, G.Appoloni, M.Castellani, F.Cauti, E.Chiappini, P.Cipollone, P.Colla, L.Conti, C.Dell’Osa, Y.Di Blasio, F.Di Donato, L.Di Gregorio, A.Di Meo, B.Imbastaro, A.Malandra, P.Mancinelli, O.Perpetua, L.Sabatini, L.Speziale, D.Susi, T.Torcoletti – precisa il comunicato. Catalogo – PALLADINO EDITORE – testi di Gian Ruggero Manzoni, Andrea Viozzi, Angela Ciano, Enrico Manera – Pescara, 15 dicembre 2022

