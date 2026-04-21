Presentata la V edizione di “Sterrare è umano Trophy” a Montesilvano: conferenza stampa domani a Pescara

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha convocato una conferenza stampa per domani, mercoledì 22 aprile, per presentare la V edizione di “Sterrare è umano Trophy”, un evento sportivo e di promozione turistica che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio a Montesilvano e coinvolgerà diversi territori regionali.

La conferenza stampa si terrà alle ore 11.00 nella sala ‘Corradino D’Ascanio’ del Consiglio regionale, in piazza Unione, a Pescara. All’incontro prenderanno parte l’organizzatore Simone Romano e il vicesindaco, con delega allo Sport del comune di Montesilvano, Alessandro Pompei.

“Ogni dettaglio inerente la manifestazione sarà illustrato in conferenza stampa”, ha dichiarato D’Addazio.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione per promuovere lo sport e il turismo nella regione, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori.

La stampa è invitata a partecipare e a conoscere tutti i dettagli relativi al “Sterrare è umano Trophy” durante la conferenza stampa di domani.

Montesilvano si prepara dunque ad accogliere questa quinta edizione dell’evento sportivo, che si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati.