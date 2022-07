Presentata l’edizione 2022 del Pescara Flute Festival

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’Associazione Culturale “Il Canto del Vento” di Pescara, in seguito ai successi delle scorse edizioni del Pescara FLUTE Festival (2020 e 2021 presso l’Aurum di Pescara), con la direzione artistica del M° Marco Felicioni, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, con il patrocinio del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e della Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo, ha elaborato il programma per la prossima edizione del Pescara FLUTE Festival 2022, prevista presso il Conservatorio “L. D’Annunzio di Pescara” nei giorni 29 e 30 luglio, e presso l’Aurum – La fabbrica delle idee nei giorni 31 luglio, 1, 2 e 3 agosto 2022.

Il Pescara FLUTE Festival, interamente dedicato allo strumento musicale più antico della storia, prevede la partecipazione degli esponenti più rappresentativi del panorama musicale flautistico nazionale ed internazionale: docenti dei conservatori italiani, tra cui quelli di Pescara, Ferrara, Roma, Lugano (Conservatorio della Svizzera italiana), Latina, Teramo, oltre alle prime parti delle più importanti orchestre italiane e straniere: Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra dell’Opera di Roma, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, i Fiati di Parma, oltre a ricercatori, solisti e didatti di indiscussa fama –

. In particolar modo, per questa edizione del Festival, si segnalano le presenze dei vincitori dei più importanti Concorsi Internazionali a livello mondiale: Mario Bruno e Alberto Navarra, dei più importanti solisti e personaggi della didattica musicale internazionale, come Andrea Oliva, Nicola Mazzanti e Geoff Warren, di ben 2 Orchestre di flauti (di circa 40 elementi), composte da studenti e professionisti provenienti da tutt’Italia –

Nel programma del Festival sono previste le esecuzione di opere in prima esecuzione assoluta, commissionate appositamente dal Pescara Flute Festival.

Programmati anche importanti convegni curati dai più accreditati esperti; presentazioni di libri, esposizioni di strumenti e mostra della più grande collezione italiana di flauti.

Previste anche borse di studio “Premio Angelo Persichilli” offerte dall’Associazione “Il Canto del Vento” per i giovani più meritevoli, buoni offerti dalla Vigormusic – Edizioni Musicali, e partecipazioni speciali riservate a studenti con particolari situazioni economiche familiari.

Gli artisti invitati e coinvolti nell’edizione 2022 del Festival pescarese si sono resi disponibili (come peraltro è già avvenuto per quelli delle scorse edizioni del Festival) prestando la loro preziosa collaborazione con un’eccezionale spirito artistico e umano, al fine di permettere la realizzazione dell’evento – La loro disponibilità acquista maggior rilievo considerate le esigue risorse economiche disponibili, e contribuisce quindi, a dare un chiaro segnale di rilancio alle attività culturali e musicali nell’attuale e difficile momento sociale, storico ed artistico – recita il testo pubblicato online.

