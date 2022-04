Presentata l’edizione 2022 di Murap Festival

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Il Festival nasce con lo scopo di superare le logiche della cosiddetta Street Art per proporre una forma di Arte Pubblica, ridefinito Muralismo Urbano Contemporaneo, e che si pone come obiettivi

essere un’arte commissionata per intervenire sui muri della città attraverso un progetto urbano

essere un’arte retribuita, con risorse sia pubbliche e private

essere un’arte condivisa, nelle tematiche rappresentate, tra i tre portatori d’interesse: committenti, artisti e comunità locali dell’area d’intervento



Quest’anno sono interessate due aree della città:

gli 11 piloni dell’asse attrezzato compresi tra il ponte Dannunzio e il Ponte Risorgimento

e il quartiere Rancitelli.

Sui piloni dell’asse attrezzato interverrà Peeta, un’artista di Padova conosciuto per quella sua pittura che distorce e rompe i limiti della superfici costruite, abbatte i muri creando delle illusioni ottiche tridimensionali.

Ovviamente i pilastri rimarranno lì per continuare svolgere la loro funzione, ma l’intervento pittorico anticipa in un certo senso il sogno di vedere la città liberata da questa invadente infrastruttura – si legge sul sito web ufficiale.

A Rancitelli, riprendendo il metodo già sperimentato con successo a Zanni nella prima edizione, sarà abbinato l’intervento muralistico con un intervento di riqualificazione urbana – si legge sul sito web ufficiale.

I murali saranno 2.

Uno molto grande sulla parete di testata dell’edificio lineare posto lungo via Lago da Capestrano, intervento che verrà realizzato da 2 artisti: Tellas e 2BLeene – si apprende dalla nota stampa.

Il primo è un’artista sardo conosciuto per i suoi “erbari urbani”, grandi foglie che rimandano al mondo vegetale e la seconda, una artista portoricana che già lavora con Tellas da tempo e che ha un genere pittorico similare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Un altro murale piu piccolo che verrà realizzato da Emanuele Romano, di Roseto, giovanissimo ma molto conosciuto per le sue macro api che dipinge in modo magistrale, alludendo a tematiche che oscillano tra l’ecologico e l’operosita collettiva – si apprende dal portale web ufficiale.

Ma la vera novità di questa nuova edizione è il coinvolgimento degli abitanti del quartiere nella realizzazione di 26 formelle artistiche che in un primo momento era previsto venissero inserire nel nuovo pavimento del passante pedonale e ora invece troveranno la loro collocazione nell nuovo ingresso al parco della Pace, con una visibilità decisamente superiore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Fra qualche settimana prenderà il via il Laboratorio Artistico che si terrà presso la scuola Don Lorenzo Milani in via Sacco, una delle scuole del quartiere messe a dispsizione dal Comune – si apprende dalla nota stampa.

Il Laboratorio è gratuito, ha la durata di 2 mesi, prevede 2 incontri settimanali, il lunedi e il venerdi dalle ore 16 alle ore 18,30 ed è riservato ai soli abitanti di Rancitelli.

I tutor del Laboratorio saranno la prof.ssa Luigia Maggiore, direttrice del laboratorio, i prof.ri Albano Paolinelli e Vincenzo Marletta – si legge sul sito web ufficiale.

