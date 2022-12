Presentato il calendario degli eventi culturali del Natale 2022 di Pescara

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Arte, musica, balletto, teatro e ben 25 laboratori dedicati ai bambini – precisa la nota online. E poi la magia dei presepi e delle rappresentazioni della Natività. Un programma articolato di eventi culturali, quello allestito dall’Amministrazione per il Natale 2022, . Il calendario di appuntamenti si apre domani sabato 3 dicembre alle ore 18, presso la parrocchia della Visitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il concerto “Una nota per un respiro da ascoltare” che vedrà protagonista Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore; si tratta di un progetto di raccolta fondi che l’Associazione “L’Abbraccio dei Prematuri” porta avanti per dotare di un pianoforte il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Nutrito il programma dei concerti natalizi, fino ad arrivare a quello di fine anno, il 30 dicembre – alle ore 21.00, presso l’Auditorium Flaiano – con l’Orchestra Sinfonica Dean Martin che eseguirà un repertorio di grandi opere sinfoniche e i valzer della Famiglia Strauss. Tre le rappresentazioni della Natività, il 18 dicembre e il 5 gennaio 2023 nel piazzale della Stazione di Portanuova, mentre il giorno prima, il 4 gennaio alle ore 18:30, nell’area del Porto Canale si terrà “Un Natale da… mare”, iniziativa basata sul principio del teatro site-specific, ossia otto location per altrettante performance di prosa, danza, poesia – si legge sul sito web ufficiale. L’evento prevede anche la realizzazione di un presepe vivente sui pescherecci, con la collaborazione della marineria locale – . La tradizione dei Presepi sarà il fiore all’occhiello del calendario di iniziative:. Il programma degli eventi culturali è stato infatti condiviso con le associazioni del territorio che non i propri rappresentanti hanno partecipato all’incontro di questa mattina – viene evidenziato sul sito web. . Pescara, 2 dicembre 2022 *si allega il programma completo degli eventi culturali del Natale 2022

