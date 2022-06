Presentato il programma della 13esima edizione di Estatica, oltre 60 appuntamenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

L’edizione 2022 di Estatica riconferma le collaborazioni con Pescara Jazz, Funambolika, Concerti Sotto le Stelle, Teatriamoci – precisa la nota online. E i Premi Flaiano presentano la sezione Flaiano al Marina – La forza delle donne, con doppie proiezioni per una settimana consecutiva – Tra i big in programma Caparezza, Sarah Jane Morris e l’attore Michele La Ginestra – viene evidenziato sul sito web. Molto atteso anche Setak, in concerto con Canzoni a fondo perduto La serata di inaugurazione è fissata a domenica 19 giugno alle 21.30 con Acustica: oltre 10 artisti sul palco dell’arena, con ingresso simbolico a 1 euro –

La rassegna è stata presentata al porto turistico la 13esima e unisce musica, teatro, cinema, moda, sport, birre artigianali e street food..Dopo i saluti istituzionali del presidente del Marina di Pescara, Carmine Salce, a fare gli onori di casa, del presidente della CCIAA Chieti Pescara Gennaro Strever e dell’assessore comunale al Turismo e Grandi Eventi Alfredo Cremonese, sono intervenuti alcuni dei rappresentanti della scena artistica: Carla Tiboni presidente Premi Flaiano, Valter Meale presidente Ente manifestazioni pescaresi, Raffaele De Ritiis direttore artistico di Funambolika, Gianfilippo Di Felice co-organizzatore dello Zoo Music Fest e Maurizio Di Fulvio direttore artistico di Concerti Sotto le Stelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha affidato infine ad un video messaggio la sua presentazione l’attore Federico Perrotta direttore di Teatriamoci.“Abbiamo una responsabilità che va ben oltre l’Abruzzo – ha sottolineato il presidente Salce -. Grazie alle tante collaborazioni con rassegne storiche, che siamo lieti di invitare al porto turistico, riusciamo a metter su un programma di tutto rispetto, con artisti di livello nazionale e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Il gioco di squadra è tutto e abbiamo riconfermato con piacere i tanti sodalizi con realtà di punta del mondo della cultura e dell’intrattenimento”. Si è poi soffermato sull’importanza dell’arte il presidente Strever: “L’Arte è vita, è progresso, significa vivere meglio – L’arte tornerà al suo antico splendore – Ben vengano iniziative come questa”. In programma per l’edizione 2022 ci saranno oltre 60 appuntamenti, pensati per continuare a mantenere alto l’afflusso di pubblico, che ogni anno si attesta sulle 80.000 presenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Estatica entrerà nel vivo domenica 19 alle 21.30 con Acustica, un format ideato da Spray Records che porterà in arena oltre dieci artisti – Attesi per la serata: Urania, Umberto Palazzo, Sacripante 13, Luca Mongia, Alex Ricci, Marlò, Andrea Castelfranato, Irida, Domenico Imperato, Erikaos, Volo basso, Oslo Tapes, Ulysse, pronti ad esibirsi in concerto senza soluzioni sceniche sfarzose ma, al contrario, in un ambiente minimal e autentico – riporta testualmente l’articolo online. Ingresso 1€ al botteghino o su CiaoTickets.

- Pubblicità -

Dal 15 al 18 giugno è invece la quaterna riservata al Pescara Jazz e dal 20 al 26 la settimana di Funambolika, due creazioni artistiche firmate Ente Manifestazioni Pescaresi.

Si aprirà all’insegna dello sport il mese di luglio (sabato 2 e domenica 3) con una novità intitolata Abruzzo basketball festival: due giorni (ad ingresso libero) ideati per celebrare il basket abruzzese con ospiti di livello nazionale e non solo – recita il testo pubblicato online. In programma un torneo 3vs3, esibizioni e lezioni per bambini – Cambio set in serata, quando alla pallacanestro si sostituirà la moda con la sfilata Arte aristocratica e la nuova collezione primavera estate di Cinzia Napoleone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sarà la volta del cinema dal 4 al 10 luglio, grazie al prestigioso gemellaggio con i Premi Flaiano che presentano la sezione Flaiano al Marina – La forza delle donne, vera e propria rassegna cinematografica, con una settimana di doppie proiezioni ogni sera (ingresso libero o a pagamento a seconda del film). Tra i titoli: La partita nel fango, Diabolik, Licorice Pizza e Come un gatto in tangenziale – Spicca inoltre la collaborazione con la CNA Cinema e Audiovisivo per la proiezione di quattro cortometraggi – Primo film alle 20.30, secondo alle 22.45 circa – si apprende dal portale web ufficiale.

Dal 14 al 17 luglio è la volta dello Street Food, che quest’anno, per la serata conclusiva, prenderà sottobraccio il The biggest combat rock (ingresso libero), ovvero la quinta edizione del concertone della più grande Rock band della costa adriatica – si legge sul sito web ufficiale. Tantissimi musicisti, provenienti da ogni dove, si riuniranno di nuovo insieme in arena per suonare i brani che hanno fatto la storia del Rock mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono aperte le iscrizioni, info su www.combatrock.it

Non manca una serata dedicata al teatro dialettale, giovedì 21 luglio, con Sott’acque e sotta vende – .. chi busse a stu cunvende? Con la compagnia di Pina Di Salvo, Li sciarpalite di Teatro e – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ..

La maratona prosegue con Mediterranea, fiore all’occhiello del calendario promozionale della CCIAA Chieti Pescara, vetrina strategica per l’enogastronomia e il turismo (dal 22 al 24 luglio).

Girandola di quattro appuntamenti consecutivi, dal 28 al 31 luglio con, in ordine: RadioFloyd con Christian Iansante e i Terzacorsia; un appuntamento di CoverLover E cantava le canzoni… dedicato al trittico MiaOrnellaMina (MOM); la sfilata Restart della Nami con Rita Annecchini (ingresso su invito) e il concerto di Setak con la band al completo: Canzoni a fondo perduto, ingresso 10€.

Il mese di agosto ospiterà invece la storica rassegna Concerti Sotto le Stelle, diretta da Maurizio Di Fulvio, che quest’anno ha in programma ben otto date: lunedì 1 agosto, giovedì 4, martedì 9, sabato 13, giovedì 18, sabato 20, martedì 23 e martedì 30. Sul palco musicisti come il trombettista Antonio Carretta, la vocalist Carla Ingelido, l’Orchestra Mediterranea Young Clarinett diretta da Rocco Masci, il chitarrista Lello Tiberio e Sarah Jane Morris, tra le voci più ammalianti della musica contemporanea –

Riconfermato anche il format Teatriamoci diretto da Federico Perrotta: tre spettacoli per tre mercoledì: 3, 17 e 31 agosto – recita il testo pubblicato online. Nell’ordine: Giulia Di Quilio in Un passato senza veli, I Perrollas, gioco di parole che indica la coppia, sul palco e nella vita, composta da Federico Perrotta e Valentina Olla che presenteranno storici duetti e aneddoti inediti per una serata di comicità. E il 31 agosto si chiude, Teatriamoci e l’intera rassegna Estatica, con Michele La Ginestra in M’accompagno da me – si apprende dalla nota stampa.

C’è grande attesa anche per lo ZOO MUSIC FEST con nomi del calibro di Caparezza, Marracash, Gli Psicologi e Cosmo (6, 7, 8 e 10 agosto). Artisti che confermano la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e nuove tendenze in un unico cartellone –

Ma ancora: il Combat Rock con la sfida The Police vs. The Clash il 12 agosto (posto singolo 3 euro, oppure 5 euro per una coppia); Lyric Band venerdì 19 agosto con Martina Serafin e Alessandro Guerzoni (biglietto 10 euro); domenica 21 appuntamento con Space Rebel & Andy dei Bluvertigo, per ripercorrere la straordinaria storia di David Bowie – si apprende dalla nota stampa.

Tra le date singole di Estatica: gli Uscita Nord, il 2 agosto; un satellite dell’IRF Indie Rocket Festival diretto da Paolo Visci che porta a Pescara la Karate Band, il 5 agosto; Tiziana Di Tonno sabato 11 con un nuovo spettacolo sul ruolo della donna e la storia della radio, accompagnata sul palco da Simona Capozzucco e Angelo Trabucco – riporta testualmente l’articolo online.

Ferragosto (in particolare 14 e 15) si vestirà di rosso, giallo e verde con l’Harbour Reggae Festival, una miscela di groove e ritmo in levare, per omaggiare icone come Bob Marley e nuovi talenti.

Cinquina dedicata alla birra artigianale abruzzese infine con Fermenti d’Abruzzo che ripropone le sue seguitissime degustazioni, con momenti di intrattenimento musicale, uscite in barca, corsi e workshop con mastri birrai.

Promossa dal Marina di Pescara, Estatica gode del patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara, del Comune di Pescara e delle Province di Pescara e Chieti – Info e prenotazioni su www.estatica-pescara – si legge sul sito web ufficiale. com

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it