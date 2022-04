Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

È un fenomeno, in particolare quello dell’abbandono sconsiderato di rifiuti ingombranti, che presenta numeri preoccupanti – aggiunge la nota pubblicata. Le violazioni ambientali (tra queste anche il conferimento errato o fuori orario) rappresentano un costo sociale ed economico rilevante, che incide sulle tasche di tutti i cittadini corretti, che fortunatamente sono un’ampia maggioranza della popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’amministrazione comunale per tutelare il decoro e gli obiettivi di sostenibilità ambientale ha deciso di contrastare questi comportamenti, che sono una vera e propria “piaga”, grazie alla tecnologia e a un diffuso sistema di videosorveglianza moderna che ha permesso d’individuare numerosi trasgressori – aggiunge la nota pubblicata. Questa mattina è stato infatti presentato il report sulle violazioni ambientali in materia di smaltimento e conferimento dei rifiuti, spesso commesse da “furbastri” provenienti da quei centri limitrofi dove non esistono più i cassoni stradali per via della completa applicazione del cosiddetto “porta a porta”. I numeri parlano chiaro: nel corso dell’anno 2021 sono state compiute dagli ausiliari ambientali di Ambiente Spa e dalla Polizia Municipale oltre 1400 attività di controllo che hanno portato a elevare 1084 accertamenti di violazione a carico dei trasgressori/obbligati in solido; nel primo trimestre di quest’anno sono state già elevate 427 sanzioni per un importo complessivo delle multe superiori ai 40mila euro – ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci – precisa la nota online. Questa mattina erano presenti l’assessore alle Politiche ambientali Isabella Del Trecco, il presidente di Ambiente Spa, Massimo Papa, il comandante della Polizia Municipale, Danilo Palestini, il coordinatore degli ausiliari ambientali, Luca Bellante –

23 aprile 2022

