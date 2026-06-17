Presentazione a Pescara del libro “L’ecologia dei conservatori” di Nicola Procaccini con prefazione di Giorgia Meloni

Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:30, è prevista la presentazione editoriale del libro di Nicola Procaccini dal titolo “L’ecologia dei conservatori – Il ritorno al sacro della natura”. L’evento avrà luogo nella sala Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali.

Il saggio, pubblicato da Giubilei Regnani e introdotto da Giorgia Meloni, esplora una visione alternativa e profonda del tema ambientale, proponendo un approccio conservatore che valorizza il legame ancestrale e spirituale tra l’uomo e l’ecosistema, allontanandosi dalle attuali derive ideologiche.

All’evento prenderanno parte il senatore Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, il senatore Etelwardo Sigismondi, membro dell’8ª commissione permanente Ambiente, transizione ecologica ed energia, e l’on. Guerino Testa, deputato della Repubblica e segretario della commissione Finanze. La moderazione sarà affidata all’avvocato Andrea Cocchini per l’associazione “Il Vate”, che si occuperà di approfondire i temi chiave del testo, stimolando una riflessione sul futuro delle politiche ambientali e sulla tutela del territorio.

L’evento, prodotto e curato da Balance Vents, avrà ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti e è aperto a tutta la cittadinanza, alla stampa e agli addetti ai lavori. Si tratta di un appuntamento di grande attualità culturale e politica che si terrà nel cuore di Pescara, testimoniato dal patrocinio del Comune di Pescara. (Jvi)