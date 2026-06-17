- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPresentazione a Pescara del libro “L’ecologia dei conservatori” di Nicola Procaccini con...
Eventi e Cultura

Presentazione a Pescara del libro “L’ecologia dei conservatori” di Nicola Procaccini con prefazione di Giorgia Meloni

- Spazio Pubblicitario 02 -

Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:30, è prevista la presentazione editoriale del libro di Nicola Procaccini dal titolo “L’ecologia dei conservatori – Il ritorno al sacro della natura”. L’evento avrà luogo nella sala Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali.

Il saggio, pubblicato da Giubilei Regnani e introdotto da Giorgia Meloni, esplora una visione alternativa e profonda del tema ambientale, proponendo un approccio conservatore che valorizza il legame ancestrale e spirituale tra l’uomo e l’ecosistema, allontanandosi dalle attuali derive ideologiche.

All’evento prenderanno parte il senatore Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, il senatore Etelwardo Sigismondi, membro dell’8ª commissione permanente Ambiente, transizione ecologica ed energia, e l’on. Guerino Testa, deputato della Repubblica e segretario della commissione Finanze. La moderazione sarà affidata all’avvocato Andrea Cocchini per l’associazione “Il Vate”, che si occuperà di approfondire i temi chiave del testo, stimolando una riflessione sul futuro delle politiche ambientali e sulla tutela del territorio.

L’evento, prodotto e curato da Balance Vents, avrà ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti e è aperto a tutta la cittadinanza, alla stampa e agli addetti ai lavori. Si tratta di un appuntamento di grande attualità culturale e politica che si terrà nel cuore di Pescara, testimoniato dal patrocinio del Comune di Pescara. (Jvi)

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it