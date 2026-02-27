Presentazione a Pescara del progetto sociale Sterralandia di Simone Romano

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha convocato la stampa per lunedì 2 marzo alle ore 10:45 presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale d’Abruzzo per la presentazione del progetto “Sterralandia”.

Il progetto, ideato da Simone Romano e dell’associazione ‘Sterrare è Umano’, sorgerà nel Comune di Cappelle sul Tavo in seguito all’aggiudicazione di un terreno di proprietà della Provincia di Pescara tramite bando pubblico. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita dell’associazione, già nota per il suo ‘Sterrare è Umano Trophy’, diventato un punto di riferimento a livello nazionale nel settore.

Sterralandia sarà un’area dedicata ai bambini, alle famiglie e alla comunità, con dettagli su filosofia, valore sociale e territoriale del progetto che verranno presentati in conferenza stampa. All’incontro parteciperanno anche Guerino Testa, deputato pescarese di FdI, Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara, Lorenzo Ferri, sindaco di Cappelle sul Tavo, Paride Di Febo, assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Cappelle sul Tavo, e Daniele Pardi, team manager del Pardi Racing Team.

La stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà il 2 marzo per avere un’anteprima di questo progetto che si prospetta di grande interesse per la comunità.