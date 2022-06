Presentazione sezione PNRR

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

E’ disponibile da oggi, mercoledì 8 giugno 2022, sul sito istituzionale del Comune di Pescara, la sezione dedicata ai progetti del PNRR, il piano che il Governo ha predisposto per accedere ai Fondi Europei e favorire la ripresa e lo sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Si tratta di uno strumento che vuole rispondere alle esigenze di informazione e di trasparenza riguardanti l’attività che l’amministrazione comunale ha messo in campo in questo ambito: sono infatti dettagliati tutti i progetti (per un totale di 66 milioni di euro, di cui 30 già ricevuti) divisi per missione, gli importi degli stessi, i settori dell’ente coinvolti e tutte le relative delibere – si apprende dalla nota stampa.

Nel sito è inoltre disponibile una mappa interattiva con la geolocalizzazione, la descrizione e lo stato dei progetti.



La soluzione di profilo avanzato adottata dal Comune, che già nella sua anteprima ha ricevuto unanimi consensi non solo in ambito nazionale, sarà presentata mercoledì 8 giugno 2022.

La sezione è consultabile al link seguente:

