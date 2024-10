Presentazione sportello unico attività produttive – SUAP- ASSOCIATO dei Comuni di Pescara – Montesilvano – Spoltore

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:È in arrivo per tutti i cittadini un’importante novità: “Lo sportello unico attività produttive dei Comuni di Pescara – Montesilvano – Spoltore” per presentare in modo guidato e digitale le tue pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento – riporta testualmente l’articolo online. Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il Codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore con il Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, ha gettato le basi per la gestione digitale delle pratiche e il Decreto legge 24/06/2014, n. 90 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo gli enti pubblici a predisporre un piano di informatizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il piano di informatizzazione prevede che i Comuni attivino per i cittadini, le imprese e i professionisti delle procedure digitali per consentire di: • compilare in modo guidato qualunque istanza online• completare la procedura direttamente in Internet• conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento • effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPA La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale – L’attivazione dello sportello telematico permetterà al Comune di Pescara di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei.CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL WEBINAR 22/10/2024 ore 15:00

