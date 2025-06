Prevalenza di bel tempo su gran parte delle nostre regioni centrali ma nel pomeriggio-sera saranno possibili addensamenti e rovesci sparsi sulle zone interne e montuose

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di instabilità che si manifesta direttamente sulle estreme regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria, dove sono in atto rovesci e manifestazioni temporalesche che continueranno nelle prossime ore, specie sulla Sicilia – Infiltrazioni di aria fresca in quota favoriranno annuvolamenti e fenomeni di instabilità anche sull’arco alpino centro-orientale, mentre sulle nostre regioni centrali prevarrà il bel tempo, specie al mattino, con temperature in aumento anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, con rovesci e possibili temporali, in estensione verso il Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Nel fine settimana, inoltre, infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dall’Europa centrale, favoriranno una nuova intensificazione dell’instabilità sulle nostre regioni centrali, in particolare lungo la dorsale appenninica, ma con fenomeni temporaleschi che potrebbero estendersi verso le zone pedemontane e collinari, specie nel pomeriggio-sera di sabato e nel pomeriggio-sera di domenica – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre nel pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, occasionalmente nell’Aquilano, con rovesci e possibili temporali a carattere sparso, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di sabato assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità che tornerà a manifestarsi sulle zone collinari, interne e montuose nel pomeriggio-sera con elevata probabilità di temporali, mentre al mattino prevarrà il bel tempo ovunque – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

