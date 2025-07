Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino con temperature ancora elevate ma nel pomeriggio saranno possibili formazioni temporalesche soprattutto sulle zone interne e montuose

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un graduale indebolimento dell’alta pressione favorirà un aumento dell’instabilità pomeridiana anche sulle nostre regioni centrali, così come accaduto sulle regioni settentrionali, con la formazione di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. I temporali saranno più probabili tra la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Lazio e la nostra regione e i fenomeni potrebbero occasionalmente estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, attenuandosi in tarda serata-nottata – Anche nei prossimi giorni, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, saranno possibili annuvolamenti consistenti e possibili temporali lungo la dorsale appenninica, con fenomeni localmente di moderata intensità. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile cedimento dell’alta pressione nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana, con l’arrivo di correnti atlantiche al centro-nord che, se confermate, favorirebbero un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche e un graduale calo delle temperature, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con probabili rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili inizialmente sulla Marsica e nell’Alto Aquilano, mentre entro la serata i temporali potrebbero manifestarsi anche sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e, localmente, sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, attenuandosi in tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di giovedì, prevalenza di bel tempo al mattino ma con elevata probabilità di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e, localmente, sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Atteso un lieve calo delle temperature nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera durante le ore centrali della giornata – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org