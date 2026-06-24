Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino e temperature al disopra delle medie stagionali ma nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali (anche forti) sulle zone appenniniche e sul versante tirrenico. Caldo in intensificazione da venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice nord-africana che si estende su gran parte dell’Europa centro-occidentale e che protegge la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche – La rimonta dell’alta pressione ha favorito un sensibile aumento delle temperature sulla Francia, sulla penisola iberica e sulle Isole britanniche con valori superiori ai +43°C/+44°C, specie sulla Francia, ma temperature elevate (non valori record) si registrano anche sulla nostra penisola che, tuttavia, nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, continuerà a trovarsi sul bordo orientale della solida struttura di alta pressione e, di conseguenza, deboli infiltrazioni di aria umida provenienti dai vicini Balcani favoriranno la formazione di addensamenti e di temporali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica, con fenomeni localmente di moderata intensità che, entro il tardo pomeriggio, si estenderanno verso la Toscana, il Lazio e la Campania, per poi attenuarsi in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Anche la giornata di giovedì inizierà all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, tuttavia nel pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti associati a rovesci e a temporali lungo la dorsale appenninica, in particolare sull’Appennino centro-meridionale, con fenomeni in estensione verso il settore tirrenico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, a partire da venerdì l’alta pressione di matrice nord-africana si espanderà verso la nostra penisola e favorirà una graduale attenuazione dell’instabilità e un ulteriore aumento delle temperature, in particolare sulle zone interne, nelle pianure e sul versante tirrenico in particolare e afa in intensificazione lungo le coste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno con possibili occasionali annuvolamenti al mattino sul versante adriatico e sulle zone collinari, in attenuazione entro la tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata, tuttavia, è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche che, dai rilievi tenderanno ad interessare l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sagro e si spingeranno poi verso il vicino Lazio, per poi attenuarsi in serata e in nottata – Una situazione simile a quella odierna è prevista nella giornata di giovedì ma con temperature che torneranno ad aumentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Caldo torrido sulle zone collinari, interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, caldo afoso lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Valori massimi compresi tra i +36°C e i +38°C.Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Quasi calmo o poco mosso al primo mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org