Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino, instabile nel pomeriggio-sera con elevata probabilità di temporali sulle zone collinari, interne e montuose. Nuova perturbazione in arrivo giovedì con possibili forti temporali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica che precedono l’arrivo di una perturbazione più organizzata, attesa nella giornata di giovedì, che darà luogo ad un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al centro-nord e sul versante tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore, inoltre, si prevedono ancora condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto nel pomeriggio-sera, anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone collinari, interne e montuose, dove saranno possibili rovesci, temporali localmente di forte intensità che, occasionalmente, potrebbero estendersi fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le temperature subiranno una graduale diminuzione, specie nei valori minimi e in particolare nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi, tuttavia il calo termico sarà più rilevante nella giornata di giovedì, a causa dell’arrivo della perturbazione di origine atlantica che darà luogo anche a fenomeni di intenso maltempo al nord e sul versante tirrenico centro-settentrionale, anche se i temporali tenderanno poi ad estendersi anche verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso tra venerdì e le prime ore della mattinata di domenica, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento a partire dalla seconda metà della giornata di domenica: da confermare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie al primo mattino, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e a ridosso dei rilievi, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi sulle zone montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, che inizialmente saranno più probabili sulle zone montuose, nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Si tratterà di fenomeni a carattere sparso che, occasionalmente, potrebbero estendersi fin verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono forti raffiche di vento durante i temporali e possibili grandinate, attenzione – si apprende dalla nota stampa. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista in tarda serata-nottata ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa di un nuovo peggioramento previsto dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi e nelle aree interessate dai temporali.Venti: Deboli orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare, con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata – Occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

