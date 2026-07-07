Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e nuovi fenomeni di instabilità, specie sulle zone interne e montuose. Temperature in aumento tra mercoledì e venerdì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta area di alta pressione, posizionata sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale, che tuttavia non impedisce la discesa, sul bordo orientale della struttura di alta pressione, di masse d’aria umida di origine atlantica che, nella giornata di ieri, hanno raggiunto le nostre regioni ed hanno portato alla formazione di annuvolamenti, rovesci e temporali, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Nelle prossime ore tornerà a splendere il sole, specie al mattino, tuttavia infiltrazioni di aria umida in quota porteranno allo sviluppo di nuovi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel pomeriggio-sera, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Una temporanea attenuazione dell’instabilità sembra probabile tra mercoledì, mentre venerdì saranno possibili, stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, allo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione durante le ore serali e notturne – Nei prossimi giorni l’alta pressione si espanderà verso la Sardegna e verso le regioni centro-meridionali della nostra penisola e, di conseguenza, assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature, con valori che si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, con banchi di nebbia nelle valli interne dell’Aquilano, in diradamento entro la tarda mattinata, mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, più probabili sulle zone montuose, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sulla Marsica e sull’Alto Sangro; solo occasionalmente qualche fenomeno potrebbe interessare le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia entro la serata-nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni – precisa la nota online. Tempo stabile nella giornata di mercoledì ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature in ulteriore aumento, specie sulle zone interne – Temperature: In aumento, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org