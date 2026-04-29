Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma con addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a rovesci sparsi, specie sulle Marche e sulla nostra regione. Atteso nuovo peggioramento giovedì mattina con temperature in generale diminuzione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che protegge le nostre regioni meridionali dall’arrivo di perturbazioni atlantiche e determina condizioni di tempo stabile al centro-sud. Tuttavia, infiltrazioni di aria umida di origine atlantica continuano a raggiungere direttamente le regioni settentrionali e marginalmente le nostre regioni centrali, dove di conseguenza, dopo una mattinata di bel tempo, torneranno a formarsi i consueti addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco, più probabili sulle Marche e sulla nostra regione, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della giornata di giovedì, assisteremo inoltre ad un’ulteriore attenuazione dell’alta pressione, che favorirà l’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centro-orientale, che determineranno un temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di giovedì con annuvolamenti, rovesci e possibili manifestazioni temporalesche – L’arrivo dell’aria fresca porterà anche un generale e sensibile calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni, con valori che si porteranno ben al di sotto delle medie stagionali, in particolar modo sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella giornata di venerdì e il miglioramento proseguirà nel fine settimana, ma le temperature si manterranno ancora al di sotto delle medie del periodo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma la nuvolosità tornerà ad aumentare nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prime ore della mattinata di giovedì assisteremo, tuttavia, ad un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, provocato dall’arrivo di masse d’aria fresca dall’Europa centro-orientale: è previsto un graduale aumento della nuvolosità con precipitazioni localmente a carattere temporalesco più probabili sul versante adriatico a partire dalle prime ore della mattinata di giovedì. Nel corso della giornata di domani, inoltre, assisteremo inoltre ad un’estensione della nuvolosità e dei fenomeni verso le zone interne e montuose, dove saranno possibili manifestazioni temporalesche, in miglioramento in serata, in nottata e nel corso della giornata di venerdì.Temperature: Stazionarie, ma con valori ancora al di sopra delle medie stagionali – Da domani è prevista una generale e sensibile diminuzione – Venti: Deboli a regime di brezza ma da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera e collinare – Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Moto ondoso in aumento a partire da stanotte e nel corso della giornata di giovedì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org