Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma con possibili annuvolamenti e rovesci nel pomeriggio sulle zone montuose e sul versante adriatico. Probabile nuova fase di maltempo da mercoledì sera e nelle successive 36 ore

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile di origine atlantica che raggiungono direttamente le regioni settentrionali, marginalmente le nostre regioni centrali, mentre masse d’aria calda in risalita dalle regioni nord africane si estendono verso le estreme regioni meridionali e, a partire da mercoledì, andranno a confluire con masse d’aria fresca di origine atlantica che determineranno la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario al centro-sud e una conseguente fase di maltempo che interesserà le nostre regioni centro-meridionali, in particolare la nostra regione, le Marche e il Molise, dove da mercoledì sera sono attese precipitazioni in intensificazione, che si manifesteranno per gran parte della giornata di giovedì. Alla base dei dati attuali saranno possibili piogge diffuse, specie sul versante adriatico, nelle giornate di giovedì e venerdì e copiose nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1300-1500 metri; inoltre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo peggioramento nel fine settimana, provocato dalla discesa di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale che, se confermato, andrà a rinvigorire il minimo depressionario in azione sulle regioni centro-meridionali e il conseguente maltempo in atto sulle nostre regioni adriatiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si prospetta, dunque, una fase meteorologica caratterizzata da piogge diffuse, nevicate sui rilievi appenninici e temperature in diminuzione a partire da mercoledì sera e almeno fino alla fine della settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, tuttavia dalla tarda mattinata annuvolamenti inizieranno ad interessare le zone interne e montuose – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone montuose e sulle zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari ma, occasionalmente, qualche fenomeno potrebbe raggiungere anche le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità che, tuttavia, tornerà ad intensificarsi nella giornata di mercoledì con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico, in attesa di un nuovo peggioramento che si manifesterà soprattutto dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti occidentali sulle zone montuose con possibili rinforzi, orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Da domani tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org