Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma con possibili annuvolamenti e temporali nel pomeriggio, specie sulle zone interne di Marche e Abruzzo, in estensione verso il settore adriatico. Instabilità in aumento nel fine settimana, specie al centro-nord ma da lunedì temperature in aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta area di alta pressione posizionata sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale che, tuttavia, rispetto ai giorni scorsi subirà una graduale attenuazione soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, masse d’aria umida raggiungeranno la nostra penisola e favoriranno lo sviluppo di temporali nella seconda metà della giornata, in particolare sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica (Appennino centro-settentrionale), in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie sulle Marche e sulla nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel fine settimana, inoltre, il cedimento in quota si spingerà verso le nostre regioni centrali e, alla base dei dati attuali, sembra altamente probabile assistere ad un deciso aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali, in particolare nel pomeriggio-sera di sabato, con elevata probabilità di annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche su Marche, Abruzzo e Molise, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre esiste la possibilità di temporali, anche intensi, in nottata al nord e sull’Adriatico centro-settentrionale, in estensione verso le nostre regioni centrali tra la nottata di sabato e le prime ore della mattinata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti – A partire da lunedì un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana si espanderà verso la nostra penisola e favorirà condizioni di tempo stabile e temperature in generale aumento con valori che si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, localmente associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – Non si escludono temporali in sconfinamento fin verso le aree costiere o prossime alla costa, specie nel Teramano, occasionalmente nel Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Bel tempo nella prima parte della giornata di sabato ma con possibili addensamenti pomeridiani sulle zone montuose e sul versante adriatico, localmente associati a rovesci temporaleschi.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli a regime di brezza al mattino, in rinforzo dai quadranti orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org