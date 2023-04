Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma con probabili fenomeni di instabilità sulle zone interne e montuose nel pomeriggio. Una temporanea attenuazione dell’instabilità pomeridiana è attesa nella giornata di sabato

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci in sconfinamento verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di sabato l’instabilità tenderà temporaneamente ad attenuarsi a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature, in attesa del transito di una perturbazione atlantica prevista dalla serata-nottata di domenica e nella giornata di lunedì, perturbazione che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni centrali, specie sulle zone interne e montuose ma non solo: nella giornata di martedì annuvolamenti e rovesci potrebbero interessare anche il settore adriatico, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e, localmente, sul versante adriatico, in temporanea attenuazione in mattinata; possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in attenuazione nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con rovesci e manifestazioni temporalesche sparse che, dalle zone montuose, si estenderanno verso l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e, localmente, sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Dal tardo pomeriggio e in serata è prevista una nuova attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni e la giornata di sabato sarà caratterizzata da instabilità in temporanea attenuazione ma con possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali o sud-orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera, specie durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

