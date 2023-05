Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sulle zone interne e sul versante adriatico con fenomeni localmente di moderata intensità, in attenuazione in serata-nottata

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dall’assenza di una figura di alta pressione sul bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, masse d’aria fresca in quota continuano a mantenere attive condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, torneranno a manifestarsi lungo la dorsale appenninica, con fenomeni che, rispetto alla giornata di ieri, potranno estendersi anche verso il settore adriatico, soprattutto sulle zone pedecollinari, ma non si esclude un coinvolgimento delle aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E purtroppo torna ad aumentare la probabilità di temporali anche sull’Emilia-Romagna, anche sulle zone recentemente colpite da una disastrosa alluvione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, la nostra penisola continuerà ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi e sulle zone interne e gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici non evidenziano un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, l’alta pressione continuerà ad essere lontana dal bacino del Mediterraneo anche nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie al primo mattino, in diradamento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti consistenti sulle zone alto collinari, interne e montuose con rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e, rispetto alla giornata di ieri, anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma occasionalmente i temporali potranno estendersi e manifestarsi anche lungo le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono grandinate, più probabili sulle zone interne e montuose, mentre in serata-nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare, occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibili forti colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

