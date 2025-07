Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma nel pomeriggio torneranno a manifestarsi annuvolamenti, rovesci e temporali (anche intensi) specie sulle zone collinari, interne e montuose

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorisce ancora temperature ben al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la struttura di alta pressione tenderà ad indebolirsi in quota e, di conseguenza, le temperature non subiranno un ulteriore aumento e nel pomeriggio, come accaduto nella giornata di ieri, torneranno a formarsi annuvolamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso le aree interne della nostra regione, delle Marche, del Lazio e del Molise, tuttavia i fenomeni potrebbero estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio ma tenderanno ad attenuarsi in nottata – Una situazione simile a ritroveremo venerdì ma con instabilità meno accentuata rispetto alla giornata odierna, anche se i temporali torneranno a manifestarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sulle zone interne della nostra regione e sul Molise, mentre nella giornata di sabato i temporali pomeridiani saranno più frequenti e riguarderanno le zone montuose e il versante adriatico, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere entro la serata – Da segnalare, inoltre, un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dai primi giorni della prossima settimana con generale calo delle temperature e rischio piuttosto elevato di temporali di forte intensità anche sulla nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente anche di moderata intensità, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e verso la Marsica, tuttavia entro il tardo pomeriggio e in serata i fenomeni potrebbero estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico; bassa la probabilità di fenomeni lungo la fascia costiera (10-15%) ma non da escludere del tutto, specie nel tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Dalla nottata la nuvolosità tenderà gradualmente ad attenuarsi e la mattinata di venerdì sarà caratterizzata dal bel tempo, mentre nel pomeriggio annuvolamenti, rovesci e temporali sparsi riguarderanno nuovamente le aree interne della nostra regione – Temperature: Generalmente stazionarie ma ancora al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. In diminuzione nelle aree interessate dai temporali.Venti: Deboli a regime di brezza ma con possibili forti raffiche nelle aree interessate dai temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

