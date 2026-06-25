Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino su gran parte delle nostre regioni centrali ma nel pomeriggio torneranno a manifestarsi rovesci e temporali sulle zone appenniniche. Caldo in ulteriore intensificazione da venerdì e nel fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta area di alta pressione di matrice nord-africana che si estende su gran parte dell’Europa centro-occidentale e che, al momento, protegge l’Italia dall’arrivo di perturbazioni atlantiche anche se, sul bordo orientale dell’alta pressione, scorrono deboli infiltrazioni di aria umida in quota provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, riguarderanno direttamente le regioni centro-meridionali, dove sono attese formazioni temporalesche nel pomeriggio-sera, in particolare lungo la dorsale appenninica e sulla Sicilia, con fenomeni in estensione, complici le correnti in quota favorevoli, verso il settore tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire da venerdì, inoltre, assisteremo alla progressiva espansione dell’alta pressione verso la nostra penisola e, di conseguenza, l’instabilità pomeridiana tenderà ad attenuarsi e le temperature massime subiranno un ulteriore aumento e i valori si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. L’alta pressione continuerà ad essere presente sull’Italia almeno fino ai primi giorni della prossima settimana anche se, alla base dei dati attuali, assisteremo ad una lenta e graduale attenuazione soprattutto in quota e, se la situazione non cambierà di molto, sarà molto probabile assistere ad una nuova fase di instabilità pomeridiana al nord e lungo la dorsale appenninica con temperature che torneranno lievemente a diminuire, ma non prima di mercoledì. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, in ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio con rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose tenderanno ad estendersi verso la Marsica, l’Alto Sangro e, localmente, verso l’Aquilano, per poi attenuarsi in serata e in nottata – Non si escludono fenomeni di moderata intensità, in estensione verso il vicino Lazio entro il tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Caldo e afa lungo la fascia costiera – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – Da domani è previsto un ulteriore aumento delle temperature, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org