Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi anche nel fine settimana e tenderanno ad intensificarsi nelle giornate di lunedì e martedì anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni e che si manifestano soprattutto nel pomeriggio-sera, in particolare sulle zone montuose ma con nuvolosità e fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime ore e nella giornata di domenica non si prevedono sostanziali variazioni, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo con ampie schiarite su tutte le nostre regioni, nel pomeriggio torneranno a formarsi i consueti addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, potranno nuovamente estendersi verso le zone collinari e costiere entro il tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Da lunedì masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centro-orientale raggiungeranno le nostre regioni adriatiche e determineranno una progressiva intensificazione dell’instabilità con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità e le temperature subiranno una nuova diminuzione, con valori che si manterranno al disotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Pescarese e nel Chietino, cielo poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con possibili banchi di nebbia, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, inoltre, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno ad estendersi verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera, interessando localmente anche le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono fenomeni di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate – si apprende dalla nota stampa. Nuvolosità in temporanea attenuazione in tarda serata-nottata e nella mattinata di domenica, tuttavia nel pomeriggio sono attesi nuovi temporali sulle zone interne e montuose, in trasferimento verso il settore adriatico e non si escludono fenomeni intensi, in temporanea attenuazione in serata-nottata – Temperature: Generalmente stazionarie con valori al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi sul versante adriatico e nel Vastese – Non si escludono colpi di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

