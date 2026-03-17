Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi sulle nostre regioni centrali e da stasera-notte giungerà un impulso di aria fredda che favorirà un moderato peggioramento tra domani e giovedì con sensibile calo termico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area depressionaria in azione soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul basso versante adriatico; ma un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centro-orientale tenderà, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, ad avvicinarsi alla nostra penisola e, a partire da stasera, raggiungerà le nostre regioni adriatiche, favorendo un aumento dell’instabilità e un progressivo calo delle temperature – si apprende dalla nota stampa. La situazione meteorologica tenderà nuovamente a cambiare e sarà caratterizzata dall’arrivo di un nuovo nucleo di aria fredda che, nella giornata di mercoledì, porterà un deciso peggioramento del tempo, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti dei quadranti settentrionali – La diminuzione delle temperature favorirà anche il ritorno della neve sui nostri rilievi appenninici, localmente anche a quote relativamente basse, soprattutto tra mercoledì e giovedì (indicativamente intorno ai 1000 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori). Inoltre, nei prossimi giorni, l’aria fredda continuerà ad affluire sull’Italia e manterrà attive condizioni di variabilità almeno fino alla fine della settimana, con temperature che si porteranno al disotto delle medie stagionaliPREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante Adriatico, più frequenti nel Chietino; possibili schiarite, localmente anche ampie, specie sulla Marsica e sull’Alto Sangro, localmente nell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nevicate sui rilievi appenninici al di sopra dei 1500-1600 metri, ma con quota neve in calo entro la serata-nottata intorno ai 1000 metri – precisa il comunicato. In serata e in nottata saranno possibili, inoltre, schiarite lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, tuttavia nel corso della nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sul versante adriatico, con rovesci e possibilità di temporali, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie al mattino ma in generale diminuzione entro la serata-nottataVenti: Inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, ma in graduale rinforzo nel corso della giornata, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente mosso, ma con moto ondoso in progressivo aumento dalla tarda mattinata e nella seconda parte della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org