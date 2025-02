Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi di origine atlantica attraverseranno le nostre regioni centrali e favoriranno deboli precipitazioni sparse ma con probabili schiarite nel corso della giornata

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che raggiungono direttamente le regioni centro-settentrionali e favoriscono il transito di corpi nuvolosi che, nelle prossime ore, potranno determinare deboli precipitazioni sparse sulle Marche e sulla nostra regione, mentre nel pomeriggio saranno possibili schiarite, in particolare sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di giovedì, ancora caratterizzata dal transito di corpi nuvolosi che potranno favorire precipitazioni sparse soprattutto sulle zone interne e montuose, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la discesa di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale che, tra venerdì e sabato, scivolerà verso la nostra penisola e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni, dove torneranno le piogge e le nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1000-1200 metri, almeno stando ai dati attuali, con temperature in diminuzione – Confermato il deciso raffreddamento che riguarderà la Scandinavia e l’Europa orientale ma, lo ribadiamo, il gelo NON raggiungerà la nostra penisola nei prossimi giorni, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico, nevose sui rilievi appenninici – Nel pomeriggio saranno possibili schiarite, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti consistenti continueranno ad interessare le aree interne della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di domani la nuvolosità tornerà progressivamente ad intensificarsi ad iniziare dal settore occidentale con precipitazioni sparse nel pomeriggio-sera e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose; deboli orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

