Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi di origine atlantica favoriranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centrali ma nel fine settimana è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di eri, tuttavia corpi nuvolosi di origine atlantica hanno raggiunto le nostre regioni centrali e nelle prossime ore favoriranno annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, più probabili sull’Alto Lazio, sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche anche se, entro la serata, non si escludono rovesci sparsi anche nel Teramano – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un disturbo delle condizioni meteorologiche a cui farà seguito un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, dal Mediterraneo occidentale, si spingerà sulle regioni nord africane e sui nostri mari occidentali, favorendo un debole richiamo di aria fredda dai vicini Balcani, in estensione verso le nostre regioni adriatiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di conseguenza nel fine settimana torneranno nubi e precipitazioni sulla Sardegna e sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico e dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico entro la giornata di domenica – Un probabile generale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da lunedì e nelle giornate di martedì e mercoledì, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà una generale attenuazione della nuvolosità, tempo stabile e temperature in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni ma solo estese velature anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi e, localmente, nel Teramano, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nuvolosità in ulteriore aumento nella mattinata di sabato con precipitazioni sparse dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico entro la serata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali sulle zone montuose, con rinforzi sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro – Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org