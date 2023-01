Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi in risalita sull’Adriatico hanno favorito un peggioramento in nottata con nuove nevicate sulle zone interne e collinari, piogge lungo le coste, ma nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa della persistenza di masse d’aria fredda in quota che determinano la formazione di corpi nuvolosi sui nostri mari meridionali, in risalita verso le nostre regioni centro-settentrionali – In queste ultime ore è giunto un sistema nuvoloso che ha provocato un nuovo peggioramento sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, con piogge diffuse lungo le coste e sulle zone collinari prossime alla costa e nevicate sulle zone alto collinari, interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Molise, in estensione verso l’Abruzzo e, entro la giornata, il miglioramento si estenderà anche verso le Marche con ampie schiarite ma temporanee, soprattutto sull’Alto Sangro, sulla Marsica e sull’Alto Molise dove, nel corso della giornata potranno nuovamente manifestarsi annuvolamenti e nuove nevicate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla base dei dati attuali, inoltre, l’instabilità tornerà ad intensificarsi da giovedì su gran parte delle nostre regioni e nel fine settimana potrebbero giungere nuovi impulsi di aria fredda di origine artica verso la nostra penisola e verso i vicini Balcani: si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese, più intense nel Teramano e nel Pescarese con piogge lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, nevose al disopra dei 500 metri nel Chietino, al disopra dei 400-500 metri nel Pescarese e nel Teramano – recita il testo pubblicato online. Nevicate di moderata intensità interesseranno l’Aquilano e la Valle Peligna, tuttavia la neve interesserà anche la Marsica e l’Alto Sangro ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della mattinata, ad iniziare dal Chietino e dall’Alto Sangro con schiarite in estensione verso le restanti zone entro la mattinata – viene evidenziato sul sito web. Addensamenti e possibili nevicate potranno, però, manifestarsi nuovamente sull’Alto Sangro nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie con valori al disotto delle medie stagionali.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali – precisa il comunicato. Inizialmente nord-orientali nel Teramano ma in rotazione dai quadranti occidentali nel corso della mattinata –

Mare: Generalmente molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org