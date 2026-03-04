- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 4, 2026
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi in transito sulla nostra penisola favoriranno annuvolamenti e possibili precipitazioni a carattere sparso ma miste a polvere sahariana in sospensione in quota

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale, che favoriscono la formazione di corpi nuvolosi in spostamento in particolare verso le nostre regioni centrali dove, di conseguenza, nelle prossime ore saranno possibili precipitazioni a carattere sparso – Le precipitazioni saranno miste a polvere sahariana in sospensione in quota, in quanto sul Mediterraneo occidentale è presente una vasta area depressionaria che si estende fin verso l’entroterra del Marocco e dell’Algeria e che provoca la risalita di polvere sahariana verso il Mediterraneo occidentale e verso la nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di domani assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile aumento della nuvolosità tra venerdì e sabato – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, il fine settimana, alla base dei dati attuali, potrebbe essere caratterizzato da condizioni di instabilità che si manifesteranno nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili deboli precipitazioni a carattere sparso, inizialmente più probabili sulle aree interne, ma i fenomeni potrebbero localmente estendersi anche verso il settore adriatico – Nel corso della giornata saranno possibili, inoltre, ampie schiarite, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono nuovi addensamenti, occasionalmente associati a precipitazioni sparse, sia sulle zone interne ma localmente anche sul versante adriatico – Foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, localmente, sulle zone collinari e costiere – si apprende dalla nota stampa. Nuvolosità in graduale attenuazione in serata-nottata e nella giornata di giovedì.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

