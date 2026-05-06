Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale attraverseranno la nostra penisola e favoriranno annuvolamenti e precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali. Nuove perturbazioni in arrivo da stanotte e nella giornata di venerdì con conseguente tempo instabile

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che favoriscono il transito di corpi nuvolosi diretti principalmente verso le regioni centro-settentrionali dove, nelle prossime ore, saranno possibili rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, in particolare sul Golfo Ligure, sul Tirreno settentrionale, sulla Liguria, sulla Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, mentre annuvolamenti e possibili rovesci riguarderanno anche le nostre regioni centrali, in particolare il settore tirrenico ed appenninico, ma con possibili precipitazioni in sconfinamento verso il settore adriatico – Tra stasera e stanotte è previsto l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che favorirà un moderato peggioramento sul Lazio e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con fenomeni in estensione localmente anche verso il settore adriatico; ampie schiarite sono attese nella mattinata di giovedì, ma lo scorrimento di masse d’aria umida di origine atlantica in quota favorirà, molto probabilmente, fenomeni di instabilità sulle nostre regioni centrali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico, con elevata probabilità di temporali, mentre nella giornata di venerdì è previsto il transito di una nuova perturbazione, più organizzata delle precedenti, che determinerà un moderato peggioramento su gran parte delle nostre regioni centrali, anche sul versante adriatico, con precipitazioni localmente temporalesche – Un probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso da sabato ma si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso nella giornata di domenica, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: è una tendenza che dovrà, tuttavia, essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse in mattinata, in estensione verso il settore adriatico, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Schiarite nel corso della giornata, specie tra la tarda mattinata il tardo pomeriggio, ma la tendenza è verso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche in serata e in nottata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con annuvolamenti consistenti associati a precipitazioni sparse, in estensione verso il settore adriatico ma più probabili sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Schiarite nella mattinata di giovedì, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare con possibili rinforzi sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org