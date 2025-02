Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche continueranno a favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse ma tra domani e giovedì è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola continuano a giungere masse d’aria umida di origine atlantica che favoriscono la formazione di corpi nuvolosi e conseguenti precipitazioni sparse su gran parte delle nostre regioni peninsulari, in particolare sul versante tirrenico e sulle zone appenniniche, ma nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno nuovamente verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, ben più organizzata, che favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della nostra penisola e sulle nostre regioni centrali, specie tra mercoledì e giovedì, inizialmente sulle zone interne e montuose e, dal pomeriggio-sera di mercoledì, anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se la tendenza successiva ci mostra un nuovo probabile peggioramento atteso soprattutto nel fine settimana, ma si tratta di una situazione da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili temporanee schiarite sul settore adriatico, mentre annuvolamenti consistenti riguarderanno le aree interne e montuose, la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro, dove saranno possibili precipitazioni sparse al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio e in serata, rovesci sparsi si manifesteranno anche sul settore orientale e lungo la fascia costiera, mentre deboli nevicate riguarderanno le zone montuose al disopra dei 1300-1500 metri – precisa la nota online. Foschie e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nuova temporanea attenuazione dei fenomeni sul versante adriatico in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì, tuttavia un nuovo peggioramento interesserà la nostra regione dalla mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose – Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose, con possibili rinforzi sui rilievi appenninici – precisa il comunicato. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in graduale aumento nel pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

