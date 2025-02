Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche continueranno a favorire il transito di corpi nuvolosi sulle nostre regioni centrali ma da stasera è previsto un graduale peggioramento sulle zone interne

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che determinano la formazione di sistemi nuvolosi, in transito sulle nostre regioni centro-settentrionali, che occasionalmente determinano rovesci sparsi – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore la situazione meteorologica inizierà a cambiare in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un impulso di aria fredda presente sull’Europa centrale, scivolerà verso la nostra penisola e favorirà la formazione di un minimo depressionario in discesa dalle nostre regioni settentrionali verso il meridione tra domani e sabato – riporta testualmente l’articolo online. Il peggioramento riguarderà anche le nostre regioni centrali e inizialmente, nelle prossime ore, si manifesterà su Toscana e Lazio, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità, mentre in serata-nottata il peggioramento riguarderà anche l’Umbria e le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – Nella giornata di venerdì, inoltre, è previsto un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino sul versante adriatico, dove saranno possibili schiarite, in attesa dell’arrivo di masse d’aria più fredda che, tra venerdì e sabato, si estenderanno verso le nostre regioni centrali e porteranno un peggioramento anche sul versante adriatico con rovesci diffusi, temperature in calo e nevicate sui rilievi appenninici indicativamente al disopra dei 1000 metri, ma non si escludono fenomeni nevosi anche a quote lievemente inferiori – precisa la nota online. Si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano, dove non si escludono foschie/nebbie, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Schiarite alternate ad annuvolamenti sul versante adriatico ma la tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne nel pomeriggio-sera con possibili precipitazioni sparse, in intensificazione in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì. I rovesci interesseranno soprattutto la Marsica, l’Alto Sangro, l’Aquilano e la Valle Peligna, mentre forti venti di Libeccio torneranno temporaneamente a soffiare su gran parte del territorio regionale e non si esclude il ritorno del Garbino sul versante adriatico, con ampie schiarite e temperature in temporaneo aumento – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un generale e temporaneo aumento sul versante adriatico in nottata e nella giornata di venerdì.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose; orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera, in rinforzo nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Da stanotte e nelle prime ore della mattinata di venerdì tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali (Libeccio), rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Probabile Garbino sul versante adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino – Moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org