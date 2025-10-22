Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche continueranno a raggiungere la nostra penisola e a favorire condizioni di variabilità sulle nostre regioni centrali. Atteso il transito di una veloce ma intensa perturbazione tra giovedì e venerdì con venti in deciso rinforzo

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno fenomeni di instabilità sulla Toscana e sulle regioni tirreniche, mentre condizioni di spiccata variabilità riguarderanno le nostre regioni centrali ma, rispetto alla giornata di ieri, sulla nostra regione ci saranno ampie schiarite, specie sul versante adriatico, in attesa dell’arrivo di una nuova veloce ma intensa perturbazione atlantica che attraverserà la nostra penisola tra domani e venerdì e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che determineranno un temporaneo aumento delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione risulterà più attiva al nord dove sono attese piogge diffuse, anche a carattere temporalesco ma la coda della perturbazione raggiungerà le regioni centrali e favorirà un rapido peggioramento del tempo soprattutto sul versante tirrenico e sulle zone interne ed appenniniche – si apprende dalla nota stampa. Sulle nostre regioni centrali il peggioramento si manifesterà tra giovedì pomeriggio e la tarda serata con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone interne ma con sconfinamenti che potrebbero interessare anche il settore adriatico; attenzione ai forti venti previsti, con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h sulle zone pedemontane, collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Raffiche superiori ai 100-120 Km/h riguarderanno le zone appenniniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Atteso un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di venerdì, almeno stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite sul versante adriatico alternate a possibili annuvolamenti, mentre nel corso della giornata, in particolare tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, saranno possibili nuovi addensamenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, sulla Valle Peligna, con possibili precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista a partire dalla tarda serata-nottata, tuttavia si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica preceduta ed accompagnata da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose; sud-orientali sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera con possibili rinforzi dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Venti in deciso rinforzo nella giornata di giovedì, specie dal pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso o localmente mosso ma con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

