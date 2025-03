Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche continueranno a raggiungere la nostra penisola favorendo venti forti al centro-sud e fenomeni di instabilità sulle zone tirreniche ed appenniniche. Nuova perturbazione tra stanotte e domani

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, rispetto ai giorni scorsi, sono più intense ed hanno favorito il transito di sistemi nuvolosi in rapida successione, con un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore forti venti di Libeccio soffieranno su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali con Garbino sul versante adriatico e temperature che si manterranno ancora ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Annuvolamenti sono attesi sulle zone interne e montuose, specie sui rilievi che si affacciano ad ovest, dove saranno possibili precipitazioni sparse, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione che, tra la tarda serata di oggi e la mattinata di venerdì, attraverserà la nostra penisola e porterà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulle zone interne delle nostre regioni centrali, anche se non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico, accompagnati da forti venti meridionali (Ostro) che determineranno un nuovo brusco aumento delle temperature sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord nel fine settimana e un probabile generale calo delle temperature nei primi giorni della prossima settimana: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata ma con ampie schiarite, mentre annuvolamenti consistenti riguarderanno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e, localmente, la Valle Peligna, con precipitazioni sparse, localmente di moderata intensità, più frequenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, in estensione verso l’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono rovesci in sconfinamento verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Forti venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico), con raffiche localmente superiori ai 100 Km/h sulle zone montuose, intorno ai 60-80 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie ma con valori al disopra delle medie stagionali sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente mosso, localmente poco mosso sottocosta – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

