Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche in arrivo in quota favoriranno condizioni di instabilità nel pomeriggio-sera, specie sui rilievi appenninici e sulle zone interne ma localmente anche sul versante adriatico

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica sulla nostra penisola sta cambiando e l’alta pressione tenderà ulteriormente ad attenuarsi favorendo l’arrivo di correnti atlantiche che, nelle prossime ore, raggiungeranno le regioni settentrionali e, marginalmente, le nostre regioni centrali, favorendo un graduale aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica, sulle zone interne e, localmente, anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Una perturbazione atlantica si avvicina, inoltre, alle nostre regioni centro-settentrionali e, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, attraverserà la nostra penisola tra giovedì sera e sabato e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali con temperature in progressiva diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un possibile arrivo di nuove perturbazioni atlantiche nel corso della prossima settimana ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici, sulla Marsica e sull’Alto Sangro con rovesci sparsi e possibilità di temporali, in intensificazione entro il tardo pomeriggio e in estensione verso l’Aquilano, la Valle Peligna e, localmente, verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, mentre nella giornata di mercoledì è atteso un graduale aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi sulle zone montuose, specie sui rilievi più settentrionali al confine con le Marche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – Stazionarie nei valori massimi o in diminuzione nelle aree interessate dai temporali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico, con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Occidentali sulle zone interne e montuose con possibili colpi di vento nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org