Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata da condizioni di instabilità sul versante adriatico ma in temporanea attenuazione entro la serata. Nuovo marcato peggioramento nei prossimi giorni con temperature in sensibile diminuzione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, in queste ultime ore, hanno raggiunto il settore adriatico e favorito un deciso aumento dell’instabilità sulla Romagna, sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, con temporali anche di moderata intensità che hanno portato anche un generale calo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà a manifestarsi sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci anche a carattere temporalesco ma in graduale miglioramento entro la serata-nottata, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise entro le prime ore della mattinata di lunedì.Questa bellissima immagine all’infrarosso ricevuta stamattina alle 05:01 ci mostrava la presenza di nuclei temporaleschi sull’Adriatico in discesa verso la nostra regione:L’ultima immagine relativa alle fulminazioni in atto sulle nostre regioni centrali evidenzia ancora una moderata attività elettrica sul versante adriatico alle 10.51:Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì, a causa dell’arrivo di masse d’aria piuttosto fredda provenienti dall’Europa orientale che, molto probabilmente, riporteranno il maltempo su gran parte delle nostre regioni adriatiche e favoriranno una sensibile diminuzione delle temperature con probabili nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1500-1700 metri – precisa il comunicato. Nei prossimi aggiornamenti saremo più precisi in merito a questa nuova tendenza prospettata dai modelli matematici – precisa il comunicato. Intanto si segnalano i primi fiocchi di neve sul Gran Sasso, al Rifugio Franchetti, quota 2433 mt, come evidenziato dagli amici di AQ Caput Frigoris.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 10, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org