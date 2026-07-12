Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata da residue condizioni di instabilità lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio-sera con possibilità di rovesci e temporali. Attesa nuova ondata di caldo nel corso della prossima settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di masse d’aria umida di origine atlantica che, nella giornata di ieri e in nottata, hanno favorito lo sviluppo di forti temporali al nord e sul versante adriatico con fenomeni che hanno poi raggiunto le Marche e l’Adriatico centrale favorendo un temporaneo deciso rinforzo dei venti lungo la fascia costiera – Nelle prossime, dopo una mattinata con ampie schiarite, nel pomeriggio-sera assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che riguarderanno poi soprattutto la dorsale appenninica, le zone pedemontane e il settore occidentale di Marche, Abruzzo e Molise, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. A partire da lunedì, inoltre, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone nord-africano) che si espanderà verso le nostre regioni centro-meridionali e sul versante tirrenico, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento con valori che si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Il caldo sarà più intenso al nord, sul versante tirrenico, al meridione e sulle nostre isole maggiori, più contenuto sul versante adriatico dove, tuttavia sono attese punte massime localmente superiori ai +38°C/+40°C sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, specie tra martedì e venerdì della prossima settimana – Afa in intensificazione lungo la fascia costiera dove le temperature massime si manterranno intorno ai +32°/+35°C ma con tassi di umidità più elevati.La posizione favorevole del promontorio di alta pressione di matrice nord-africana favorirà, inoltre, la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota verso la nostra penisola con conseguente cielo lattiginoso, specie da martedì e nei giorni successivi, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano possibili infiltrazioni di aria umida di origine atlantica sul bordo orientale dell’alta pressione che potrebbero raggiungere le regioni settentrionali e il versante adriatico tra giovedì e sabato: se questa tendenza verrà confermata non sono da escludere nuovi fenomeni di instabilità, anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino, mentre nel pomeriggio-sera è previsto lo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche a carattere sparso, in estensione verso le zone pedemontane e verso le zone interne, in particolare verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni lungo la fascia costiera e collinare dove saranno comunque possibili annuvolamenti.Temperature: Stazionarie ma con valori al disopra delle medie stagionali; atteso un ulteriore aumento a partire da domani e per gran parte della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione in serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org