Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata da tempo instabile su gran parte delle nostre regioni centrali: forti temporali in atto su Toscana, Umbria, Marche, in estensione verso Lazio, Abruzzo e Molise nelle prossime ore

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni centrali ed ha provocato la formazione di un’estesa linea temporalesca in azione su Toscana, Umbria e Marche con fenomeni anche di forte intensità. L’ultima immagine dal satellite ci mette in evidenza l’estensione della linea temporalesca in azione sulle regioni centrali e in estensione, nelle prossime ore, sul Lazio, sulle zone interne di Abruzzo e Molise, ma con fenomeni che potrebbero localmente interessare anche il settore adriatico, risultando localmente di moderata o forte intensità accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate:Forti temporali potrebbero, dunque, interessare il Lazio, la nostra regione e il Molise nelle prossime ore e, a tal proposito, si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti in quanto si tratta di una situazione molto complessa e i temporali potrebbero svilupparsi ed interessare zone dove non erano previsti o probabili.Occhio alle prossime ore, il rischio di raffiche di vento sarà piuttosto elevato, anche sulla nostra regione, in particolare sul settore orientale e costiero – recita il testo pubblicato online. Seguiranno aggiornamenti.Piccolo flash per quel che riguarda la tendenza per i prossimi giorni: alla base dei dati attuali tornerà il caldo intenso anche sulla nostra penisola ma con alcune distinzioni che riguarderanno il versante adriatico e il meridione – si apprende dalla nota stampa. Ne riparleremo domani, oggi seguiremo l’evoluzione del peggioramento in azione sulle nostre regioni centrali.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org