Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata da tempo instabile sulle zone interne e montuose, specie nel pomeriggio-sera. Temperature in graduale diminuzione nel corso della prossima settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca in quota, provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani, che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone appenniniche ed interne di Marche, Abruzzo e Molise – Nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del cielo poco nuvoloso, torneranno a manifestarsi addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica e temporali si manifesteranno nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro, in trasferimento verso il vicino Lazio e verso la Campania – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della prossima settimana le correnti atlantiche torneranno ad interessare la nostra penisola e le temperature subiranno una progressiva diminuzione, mentre tra giovedì e venerdì, se la situazione non cambierà di molto, saremo interessati dall’arrivo di una nuova perturbazione che, alla base dei dati attuali, si estenderà anche verso le nostre regioni centrali e porterà un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in ulteriore diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici che porteranno alla formazione di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Non si escludono temporali anche sulla Valle Peligna, tuttavia i fenomeni più rilevanti riguarderanno la Marsica e l’Alto Sangro ma tenderanno ad attenuarsi in tarda serata-nottata – Caldo afoso lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie con valori ancora al disopra delle medie stagionali – Temperature in calo nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

