domenica, Agosto 17, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata da tempo instabile sulle zone interne e montuose, specie nel pomeriggio-sera. Temperature in graduale diminuzione nel corso della prossima settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca in quota, provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani, che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone appenniniche ed interne di Marche, Abruzzo e Molise – Nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del cielo poco nuvoloso, torneranno a manifestarsi addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica e temporali si manifesteranno nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro, in trasferimento verso il vicino Lazio e verso la Campania – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della prossima settimana le correnti atlantiche torneranno ad interessare la nostra penisola e le temperature subiranno una progressiva diminuzione, mentre tra giovedì e venerdì, se la situazione non cambierà di molto, saremo interessati dall’arrivo di una nuova perturbazione che, alla base dei dati attuali, si estenderà anche verso le nostre regioni centrali e porterà un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in ulteriore diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici che porteranno alla formazione di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Non si escludono temporali anche sulla Valle Peligna, tuttavia i fenomeni più rilevanti riguarderanno la Marsica e l’Alto Sangro ma tenderanno ad attenuarsi in tarda serata-nottata – Caldo afoso lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie con valori ancora al disopra delle medie stagionali – Temperature in calo nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo 

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

