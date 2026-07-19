Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata dal bel tempo al centro-sud, temperature al disopra delle medie stagionali, mentre forti temporali interesseranno ancora le regioni settentrionali nel pomeriggio-sera. Atteso peggioramento e generale calo termico anche al centro da martedì sera

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato al centro-sud, dove è presente anche polvere sahariana in sospensione in quota che favorisce un cielo lattiginoso anche sulle nostre regioni centrali – precisa la nota online. Le temperature continuano a mantenersi elevate su gran parte della nostra penisola, specie al centro-sud, mentre le regioni settentrionali continuano a risentire di infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che provocano lo sviluppo di temporali di notevole intensità, attesi anche nelle prossime ore, specie sulla Pianura Padana centro-orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa bellissima immagine ricevuta dal satellite MTI-1 (Meteosat-12) ci mostra una situazione dominata dall’alta pressione con bel tempo al centro-sud, annuvolamenti sulla Sardegna e la presenza di polvere sahariana in sospensione in quota che si estende su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, dove il cielo risulta lattiginoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida di origine atlantica “accenderanno” l’instabilità sulle regioni settentrionali con elevata probabilità di temporali di forte intensità sulla Pianura Padana centro-orientale, in sconfinamento, localmente, verso il settore centro-settentrionale delle Marche, ma in attenuazione entro la nottata – Poche novità nelle prossime ore sulle restanti regioni centrali dove prevarrà il bel tempo e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali, tuttavia la situazione meteorologica è destinata a cambiare, partiamo con la situazione attuale:L’alta pressione di matrice nord-africana che si estende sulle regioni centro-meridionali, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica raggiungeranno nuovamente le nostre regioni settentrionali – aggiunge la nota pubblicata. L’esteso vortice depressionario in azione sull’Europa centro-settentrionale sarà l’artefice del cambio di circolazione sulla nostra penisola che avverrà gradualmente e inizierà nella giornata di lunedì, con una progressiva attenuazione dell’alta pressione e l’ingresso di masse d’aria fresca al nord e, marginalmente sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Nel pomeriggio-sera di lunedì non si escludono formazioni temporalesche sparse su Marche, Abruzzo e Molise, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico (probabilità 30-40%).Tra martedì e mercoledì il cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica al nord e sulle nostre regioni adriatiche e questa situazione porterà ad un deciso aumento dell’instabilità su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, specie nel pomeriggio-sera di martedì e nelle prime ore della mattinata di mercoledì, con temperature in generale diminuzione e valori che torneranno in linea con le medie stagionali o si porteranno lievemente al disotto alle medie del periodo – recita il testo pubblicato online. Questa situazione prospettata dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenzia anche la possibilità di temporali di forte intensità sulle nostre regioni centrali, con raffiche di vento e possibili grandinate, data l’elevata energia potenziale presente in questo momento sulle nostre regioni, dopo una lunga fase meteorologica caratterizzata da tempo stabile, temperature e tassi di umidità molto elevati – precisa la nota online. Nei prossimi aggiornamenti cercheremo di capire quale sarà l’evoluzione per le nostre regioni centrali in quanto si tratta ancora di una situazione complessa da prevedere nel dettaglio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org