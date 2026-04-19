Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica caratterizzata dal bel tempo ma l’alta pressione in attenuazione favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca ed instabile al nord (già in atto) e, da stasera-notte, anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.La nostra penisola, in particolare le regioni centro-meridionali, continuano ad essere protette da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ben al disopra delle medie stagionali, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione è in attenuazione e, in queste ultime ore, masse d’aria fresca di origine atlantica hanno raggiunto le regioni settentrionali favorendo un progressivo aumento dell’instabilità, specie sul settore centro-orientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa immagine al visibile, ricevuta dal satellite METEOR M N2-3 intorno alle 11.07, ci mostra la presenza di nuclei temporaleschi in azione sulla Pianura Padana centro-orientale, in estensione verso la RomagnaA partire dalle prossime ore l’aria fresca si estenderà gradualmente verso la Romagna, verso l’Umbria e verso le Marche, dove entro la nottata potrebbero svilupparsi annuvolamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in temporanea attenuazione entro le prime ore della mattinata di lunedì.Nella giornata di lunedì l’aria fresca raggiungerà anche le nostre regioni centrali e provocherà un progressivo aumento dell’instabilità che si manifesterà nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone collinari e montuose, con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico ma in temporanea attenuazione in serata-nottata – L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì, con annuvolamenti, venti settentrionali in rinforzo, rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, più probabili sulle Marche, sulle zone interne del Lazio, sulla nostra regione e sul Molise dove, di conseguenza, le temperature torneranno a diminuire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla base dei dati attuali, inoltre, il tempo instabile proseguirà anche nella giornata di mercoledì e non si escludono temporali di moderata intensità su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org