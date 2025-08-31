Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica con tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma con temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi. Atteso il transito di una nuova perturbazione tra martedì e mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri, si allontana l’aria fresca ed instabile e avanza temporaneamente un promontorio di alta pressione che garantirà una domenica all’insegna del bel tempo su gran parte delle nostre regioni centrali, anche se non mancheranno annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. L’immagine del satellite METEOSAT-11 ci mostra la nostra penisola sgombra da nubi significative, anche se residui annuvolamenti riguardano l’Adriatico centro-meridionale e il basso Tirreno, in miglioramento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile, dunque, nelle prossime ore con temperature massime in graduale aumento ma valori che risulteranno decisamente gradevoli rispetto ai giorni scorsi, anche sul versante adriatico e lungo la fascia costiera – Un nuovo temporaneo rialzo delle temperature è atteso tra domani e martedì, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

