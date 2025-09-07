Previsioni AbruzzoMeteo: Domenica con tempo stabile ma con annuvolamenti in transito sul versante adriatico. Attesa una nuova perturbazione tra martedì e giovedì che, molto probabilmente, favorirà un nuovo peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile ma con annuvolamenti che interessano le regioni centro-settentrionali e il versante adriatico, a causa della discesa di corpi nuvolosi, nubi medio-alte e stratificate) che provocheranno estese velature ma senza fenomeni – Nelle prossime ore la nuvolosità continuerà ad interessare il settore adriatico ma la tendenza è verso un graduale ma temporaneo miglioramento in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola nella giornata di martedì e attraverserà le nostre regioni centrali tra mercoledì e giovedì, provocando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche e un generale aumento dell’instabilità con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche – Questa mappa del modello DWD ci mostra l’avvicinamento della perturbazione dal Mediterraneo occidentale e un’estesa linea di instabilità che provocherà la formazione di temporali anche di forte intensità tra martedì e mercoledì, in estensione dal settore tirrenico verso le regioni adriatiche nella giornata di giovedì.Anche il modello ECMWF evidenzia una marcata instabilità sulle regioni settentrionali e tirreniche ma, molto probabilmente, i temporali torneranno ad interessare anche il settore adriatico delle nostre regioni centrali nel corso della giornata di giovedì (tra mercoledì e giovedì). Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

