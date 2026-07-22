Previsioni AbruzzoMeteo: Dopo il maltempo che ha interessato soprattutto le Marche e in parte anche la nostra regione nella giornata e nella serata di ieri, è atteso un miglioramento con ampie schiarite ma con possibili nuovi addensamenti e fenomeni di instabilità lungo la dorsale appenninica. Nuovo peggioramento giovedì sera

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Dopo il caldo intenso di queste ultime settimane, la nostra penisola è stata interessata dall’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica che, nella giornata e nella serata di ieri, ha favorito episodi di maltempo sulla Romagna, sulle Marche e in parte anche sulla nostra regione, in particolare sul versante adriatico, dove forti temporali hanno dato luogo a violente raffiche di vento e a grandine di grosse dimensioni, in particolare nel Teramano – recita il testo pubblicato online. L’arrivo di masse d’aria fresca ha favorito, inoltre, anche un deciso calo delle temperature, anche sensibile sul versante adriatico, e i valori sono tornati in linea con le medie stagionali – precisa la nota online. Nelle prossime ore è atteso un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla serata di ieri, con ampie schiarite che si manifesteranno soprattutto nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio-sera saranno possibili addensamenti consistenti stavolta lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono rovesci sparsi, anche temporaleschi, specie sulla nostra regione e sul Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un nuovo impulso di aria fresca proveniente dall’Europa centrale scivolerà verso le nostre regioni adriatiche nella giornata di giovedì e favorirà un temporaneo aumento dell’instabilità su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nel pomeriggio-sera, con elevata probabilità di rovesci e temporali che, localmente, potrebbero manifestarsi anche nelle prime ore della mattinata di venerdì. A seguire tempo in miglioramento tra venerdì e sabato, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile nuovo peggioramento al centro-nord nella giornata di domenica, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, se confermata, potrebbe favorire un nuovo aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti sul versante adriatico (zone collinari e costiere) e a ridosso dei rilievi appenninici che si affacciano sul versante adriatico nel corso della mattinata: si escludono precipitazioni sparse, in attenuazione tra la tarda mattinata il pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti anche consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili rovesci sparsi, anche temporaleschi, più probabili sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nella prima parte della giornata di giovedì proseguirà il bel tempo ma nel pomeriggio-sera giungerà un nuovo impulso di aria fresca dall’Europa centrale che favorirà la formazione di annuvolamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sulle zone interne e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie sul versante adriatico e valori che torneranno in linea con le medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi nel Pescarese e nel Chietino (Vastese).Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org