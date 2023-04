Previsioni AbruzzoMeteo: Dopo il passaggio della perturbazione atlantica permangono condizioni di instabilità anche sulle regioni centrali con temperature in ulteriore diminuzione. Fine settimana caratterizzato da tempo instabile e a tratti perturbato

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito annuvolamenti, rovesci, manifestazioni temporalesche accompagnate da raffiche di vento, la situazione meteorologica continuerà ad essere caratterizzata da condizioni di instabilità provocate dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dalla Francia che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di annuvolamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco e nevicate sui rilievi al disopra dei 1000-1200 metri – aggiunge la nota pubblicata. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa in serata-nottata, tuttavia nella giornata di sabato una nuova perturbazione raggiungerà la nostra penisola, in particolare le regioni centro-meridionali, e darà luogo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà inizialmente sulle zone interne e montuose delle nostre regioni centrali, con rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico – Inoltre, a causa della formazione di una vasta circolazione depressionaria sul Tirreno meridionale, in spostamento verso le regioni ioniche, determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche su Marche, Abruzzo e Molise, in particolare sul versante adriatico, dove sono attese piogge diffuse, localmente persistenti: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla valle Peligna e sull’Alto Sangro, con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, in intensificazione sull’Alto Sangro e in estensione verso il Chietino e verso il vicino Molise – Rovesci sparsi saranno possibili nel corso della mattinata anche sul versante adriatico e lungo le aree costiere, alternati a schiarite – Nevicate sui rilievi al disopra dei 1000-1200 metri – precisa il comunicato. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista da stasera e nelle prime ore della mattinata di sabato, tuttavia un nuovo peggioramento è previsto dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone montuose – Settentrionali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

