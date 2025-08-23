Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana ancora influenzato dalla discesa di masse d’aria fresca di origine atlantica che favoriranno condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni peninsulari e, nelle prossime ore, saranno ancora possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse, specie sulla nostra regione e sul Molise, con schiarite nel corso della mattinata, ma l’instabilità tornerà a manifestarsi nel pomeriggio-sera e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. In particolare nella giornata di domenica sono attesi annuvolamenti in mattinata sulle regioni adriatiche centro-settentrionali con possibili precipitazioni, in intensificazione nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico ma la tendenza è verso una graduale attenuazione dell’instabilità dalla tarda serata di domenica e nella giornata di lunedì. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di martedì a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che determinerà anche un nuovo rialzo delle temperature, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della prossima settimana a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Pescarese e nel Chietino con possibili precipitazioni sparse, più probabili nel Vastese e nel Chietino, specie al mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulla Marsica, nell’Alto Aquilano e nel Teramano ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici e sulle zone interne, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prime ore della mattinata di domenica la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sul settore adriatico con possibili rovesci temporaleschi, più probabili sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera e l’instabilità tenderà ad intensificarsi anche sulle zone collinari e montuose durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. In serata la nuvolosità insisterà sul settore adriatico con residue precipitazioni ma in miglioramento entro la tarda serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi durante i temporali – precisa la nota online. Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org