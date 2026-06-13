Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti. Temperature in generale aumento, specie nella giornata di domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nel fine settimana, si estenderà verso le nostre regioni centro-meridionali e garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in generale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione sembra probabile tra lunedì e martedì, specie al nord e, marginalmente, sulle nostre regioni centrali e, di conseguenza, infiltrazioni di aria umida di origine atlantica potrebbero favorire episodi di instabilità sull’arco alpino centro-orientale e, localmente lungo la dorsale appenninica – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una probabile decisa rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana su gran parte della nostra penisola a partire dalla metà della prossima settimana con conseguente ulteriore deciso aumento delle temperature – Si tratta, ovviamente, di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni – precisa la nota online. Tornando al tempo previsto nelle prossime ore, anche i venti settentrionali che hanno interessato il versante adriatico tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – si apprende dalla nota stampa. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di domenica: tempo stabile, prevarrà il sole ma saranno possibili annuvolamenti a causa dell’arrivo di nubi alte e stratificate che potrebbero favorire estese velature – Nella giornata di domenica assisteremo, inoltre, ad un ulteriore aumento delle temperature, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in aumento le massime – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore aumento delle temperature – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi nel corso della mattinata, specie nel Vastese, in attenuazione entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso ma con moto ondoso in graduale attenuazione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org