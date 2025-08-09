- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 9, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento e afa in aumento lungo le coste

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni con temperature in ulteriore aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, anche nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni nel fine settimana e nella giornata di lunedì, l’alta pressione continuerà a garantire il bel tempo pressoché ovunque ma il caldo si intensificherà anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre lungo le coste si intensificherà l’afa, pur con temperature lievemente più basse rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, un graduale indebolimento dell’alta pressione nei prossimi giorni, soprattutto in quota, e questa situazione favorirà, a partire da martedì, lo sviluppo di addensamenti e di temporali sulle zone interne e montuose che, alla base dei dati attuali, proseguirà anche nei giorni successivi, probabilmente almeno fino alla giornata di Ferragosto – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta, ovviamente, di una situazione da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno e temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, con valori massimi che potrebbero raggiungere e localmente superare i +35°C/+37°C, specie sulla Valle Peligna e nell’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Valori superiori ai +30°C anche lungo le coste ma con tassi di umidità più elevati e conseguente caldo afoso in intensificazione, specie da domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

