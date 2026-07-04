Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sui rilievi appenninici. Instabilità in aumento domenica pomeriggio-sera e nella giornata di lunedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi, il nucleo di aria fresca ha definitivamente abbandonato le nostre regioni meridionali e nelle prossime ore il tempo risulterà stabile su gran parte delle nostre regioni centrali in quanto la nostra penisola sarà protetta da una vasta area di alta pressione posizionata sull’Europa occidentale che garantirà un fine settimana in cui prevarrà il tempo stabile anche se non mancheranno annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino centro-orientale, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Sul bordo orientale dell’alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale scivoleranno correnti atlantiche dirette principalmente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale che, nella giornata di sabato non influenzeranno il tempo sulla nostra penisola, mentre nella giornata di domenica infiltrazioni di aria umida di origine atlantica raggiungeranno l’arco alpino centro-orientale e le nostre regioni adriatiche e, di conseguenza, è previsto un graduale aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera; instabilità che si manifesterà con annuvolamenti e possibili temporali sui rilievi di Marche e Abruzzo, in locale estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, nella giornata di lunedì, l’ingresso di masse d’aria umida in quota sarà più deciso e, di conseguenza, l’instabilità risulterà più marcata rispetto a domenica con annuvolamenti e possibilità di temporali sulle zone appenniniche e, localmente, sul versante adriatico – Le temperature, tornate in linea con le medie stagionali dopo l’ultimo peggioramento, subiranno un nuovo progressivo aumento a partire da domenica, specie sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di domenica, in particolare al mattino e nel primo pomeriggio: proseguirà il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti consistenti sulle zone montuose dal tardo pomeriggio e in serata, occasionalmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sull’Alto Aquilano e, localmente, nel Teramano, in attenuazione entro la tarda nottata – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nella giornata di domenica, specie sulle zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi sul versante adriatico, in particolare nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso o mosso, specie durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Moto ondoso in graduale attenuazione da stasera e nella giornata di domenica – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org