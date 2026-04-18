Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da condizioni di tempo stabile e temperature in aumento ma da domenica sera l’alta pressione in attenuazione favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca ed instabile al nord e sul versante adriatico

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore e nella giornata di domenica, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in progressivo aumento – riporta testualmente l’articolo online. Tuttavia, a partire da domenica sera, l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi, ad iniziare dalle regioni settentrionali e masse d’aria fresca e instabile di origine atlantica raggiungeranno dapprima le regioni settentrionali e poi, da lunedì, si estenderanno anche verso le nostre regioni centrali, favorendo un deciso aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni dove, tra lunedì e martedì, torneranno a manifestarsi annuvolamenti, rovesci e temporali con temperature in progressiva diminuzione – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in particolar modo lungo la dorsale appenninica, ma la nuvolosità tenderà ad attenuarsi in serata e in nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di domenica, soprattutto nella prima parte della giornata di domenica, prevarrà il bel tempo, mentre dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità che riguarderà dapprima le vicine Marche e, nella giornata di lunedì, anche la nostra regione, con un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in progressiva diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi nel Vastese – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o localmente mosso, specie nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org